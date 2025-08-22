PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0550--Tödlicher Unfall auf Betriebsgelände--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Hüttenstraße
Zeit: 	21.08.25, 10.50 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann erlitt am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände an der Hüttenstraße tödliche Verletzungen. Der Arbeiter verstarb noch vor Ort.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache wurde der 29-Jährige, der zu Fuß auf dem Gelände unterwegs war, von einem Gabelstapler angefahren und dabei tödlich verletzt. Der 62 Jahre alte Fahrer erlitt einen schweren Schock und musste nach Erstversorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei und Gewerbeaufsicht haben jetzt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

