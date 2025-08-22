POL-HB: Nr.: 0550--Tödlicher Unfall auf Betriebsgelände

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Hüttenstraße Zeit: 21.08.25, 10.50 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann erlitt am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände an der Hüttenstraße tödliche Verletzungen. Der Arbeiter verstarb noch vor Ort.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache wurde der 29-Jährige, der zu Fuß auf dem Gelände unterwegs war, von einem Gabelstapler angefahren und dabei tödlich verletzt. Der 62 Jahre alte Fahrer erlitt einen schweren Schock und musste nach Erstversorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei und Gewerbeaufsicht haben jetzt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

