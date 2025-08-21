PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0548 --Einsatzkräfte stellen bei Schwerpunktkontrollen zahlreiche Verstöße fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Stadtgebiet
Zeit: 	20.08.2025, 13:30 - 23:30 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Mittwoch Kontrollen im Bremer Stadtgebiet durch. Im Bahnhofsquartier und im Viertel waren Einsatzkräfte zusammen mit dem Ordnungsdienst, Zoll, Finanzamt und dem Gewerbeamt unterwegs und kontrollierten Kioske, Imbisse und Shisha-Bars. Gleichzeitig führten zivile und uniformierte Polizisten Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels durch und verzeichneten dabei Erfolge. In den Stadtteilen Gröpelingen und Walle führten die Einsatzkräfte gemeinsame Kontrollen mit der Glücksspielaufsicht durch.

In der Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und im Steintor kontrollierten die Kräfte ab 13:30 Uhr bis in den späten Abend hinein insgesamt zehn Gewerbeobjekte, darunter Shisha-Bars, Kioske und Imbisse. In einer Shisha-Bar in der Neustadt entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Tabletten Amphetamine sowie ein gestohlenes Fahrrad. Zudem wurden in fast allen Objekten Verstöße wie unter anderem Kassenmängel, Hygienemängel und Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Parallel waren in diesem Bereich zivile und uniformierte Einsatzkräfte unterwegs und kontrollierten elf Personen. Die Polizisten stellten mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und Ecstasy sowie Bargeld sicher und fertigten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz. Bei einer Kontrolle eines 20 Jahre alten Mannes im Bereich Ziegenmarkt stellte sich heraus, dass ihm ein Platzverweis für diesen Bereich erteilt wurde. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen einen 33-Jährigen wurde ein offener Haftbefehl vollstreckt.

Im Bremer Westen standen insgesamt neun Objekte im Fokus der Einsatzkräfte und der Glücksspielaufsicht. In einem Lokal in der Nordstraße wurde ein illegaler Spielautomat festgestellt und beschlagnahmt. Zudem wurden Verstöße gegen den Spielerschutz festgestellt, die mit hohen Bußgeldern geahndet wurden.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

