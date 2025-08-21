PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0547--Polizei Bremen begleitet Christopher Street Day--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt
Zeit: 	23.08.25, 12 bis 0 Uhr

An diesem Samstag findet die Großveranstaltung Christopher Street Day (CSD) unter dem Motto "Pride must go on! Gemeinsam. Laut. Für Alle." in Bremen statt. Die Polizei Bremen rechnet mit zum Teil starken Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei Bremen wird den CSD, wie in den vergangenen Jahren auch, mit den erforderlichen Kräften begleiten und damit die Sicherheit aller Teilnehmenden gewährleisten. Konkrete Hinweise auf eine akute Gefährdungslage bestehen nicht.

Der Veranstalter und auch die Polizei Bremen erwarten ca. 20.000 bis 25.000 Teilnehmende. Entlang der Aufzugsstrecke (ab 12 Uhr) beginnend vom Altenwall über den Osterdeich, den Sielwall, Doventor, den Bahnhofsplatz, die Bürgermeister-Smidt-Straße, die Obernstraße, die Domsheide und schließlich Am Wall und Goetheplatz wird es umfangreiche Verkehrsmaßnahmen geben. Unter anderem ist der Altenwall in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. In der Zeit von etwa 15 bis 0 Uhr gibt es eine Anschlusskundgebung vor der Kunsthalle.

Zusätzlich hält die Polizei für Teilnehmende in diesem Jahr wieder geschultes Personal im Präventionszentrum, Am Wall 195 zur queersensiblen Anzeigenerstattung vor. Wir wünschen allen Gästen des CSD einen tollen und friedlichen Nachmittag.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 09:35

    POL-HB: Nr.: 0546--Mann mit Messer löst Einsatz aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 20.08.25, 17.50 Uhr Ein Mann mit einem Messer löste am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in Gröpelingen aus. Er wurde von Einsatzkräften überwältigt, verletzt wurde niemand. Der 38-Jährige verhielt sich psychisch auffällig und wurde zwangsweise untergebracht. Gegen 17.50 Uhr wurde die Polizei in die Gröpelinger Heerstraße ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:04

    POL-HB: Nr.: 0544 --Nach Auseinandersetzung mit Messer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Morgenlandstraße Zeit: 19.08.2025, 17:20 Uhr Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde in Gröpelingen ein 20-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt. Alle Beteiligten konnten durch Einsatzkräfte gestellt werden. Gegen 17:20 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren