POL-HB: Nr.: 0547--Polizei Bremen begleitet Christopher Street Day

Ort: Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt Zeit: 23.08.25, 12 bis 0 Uhr

An diesem Samstag findet die Großveranstaltung Christopher Street Day (CSD) unter dem Motto "Pride must go on! Gemeinsam. Laut. Für Alle." in Bremen statt. Die Polizei Bremen rechnet mit zum Teil starken Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei Bremen wird den CSD, wie in den vergangenen Jahren auch, mit den erforderlichen Kräften begleiten und damit die Sicherheit aller Teilnehmenden gewährleisten. Konkrete Hinweise auf eine akute Gefährdungslage bestehen nicht.

Der Veranstalter und auch die Polizei Bremen erwarten ca. 20.000 bis 25.000 Teilnehmende. Entlang der Aufzugsstrecke (ab 12 Uhr) beginnend vom Altenwall über den Osterdeich, den Sielwall, Doventor, den Bahnhofsplatz, die Bürgermeister-Smidt-Straße, die Obernstraße, die Domsheide und schließlich Am Wall und Goetheplatz wird es umfangreiche Verkehrsmaßnahmen geben. Unter anderem ist der Altenwall in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. In der Zeit von etwa 15 bis 0 Uhr gibt es eine Anschlusskundgebung vor der Kunsthalle.

Zusätzlich hält die Polizei für Teilnehmende in diesem Jahr wieder geschultes Personal im Präventionszentrum, Am Wall 195 zur queersensiblen Anzeigenerstattung vor. Wir wünschen allen Gästen des CSD einen tollen und friedlichen Nachmittag.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell