POL-DA: Darmstadt: Metzgereiautomat aufgehebelt

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Kriminelle nahmen am Sonntagabend (6.7.) den öffentlich zugänglichen Verkaufsautomaten einer Metzgerei ins Visier und entwendeten daraus mehrere hundert Euro. Gegen 22 Uhr näherten sich die Täter dem Automaten im Heimstättenweg und hebelten diesen gewaltsam auf, um so an das Bargeld im Inneren zu gelangen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute.

Die Polizei bittet Zeugen, denen in den Abendstunden etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

