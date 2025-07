Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kinderpornografische Inhalte auf Handy bemerkt

56-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ein 56-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Freitagnachmittag (4.7.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Besitzes kinderpornografischer Inhalte strafrechtlich verantworten.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich gegen 17 Uhr bei der Polizei und gab an, dass sich ein Mann im Luisencenter kinderpornografische Videos auf seinem Smartphone angesehen haben soll. Eine alarmierte Streife kontrollierte den 56-Jährigen und überprüfte das Smartphone. Da sich der Verdacht erhärte, nahmen die Beamten den Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ordnete der zuständige Ermittlungsrichter eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten an. Dort stellten die Einsatzkräfte weitere Datenträger sicher. Der 56 Jahre alte Mann wurde sodann erkennungsdienstliche behandelt. Weitere Ermittlungen in diesem Zusammenhang hat das ZE Fokus übernommen, welches sich schwerpunktmäßig mit Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen befasst.

