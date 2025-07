Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrräder sichergestellt/ Polizei sucht nach den Eigentümern

Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung zweier mutmaßlich gestohlener Fahrräder sucht die Polizei nun öffentlich mit Fotos nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Im Rahmen einer Personenkontrolle am 30. April gerieten in der Schepp Allee zwei Fahrräder in den Fokus der Einsatzkräfte. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke "McKenzie" sowie ein silberfarbenes Fahrrad der Marke "Outlaw", bei dem der Vorderreifen fehlt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 35 gehen davon aus, dass sie aus einer Straftat stammen dürften. Bisherige Ermittlungen zur Herkunft verliefen noch ohne Erfolg.

Wer erkennt die Fahrräder? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

