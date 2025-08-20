PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0544 --Nach Auseinandersetzung mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Morgenlandstraße
Zeit: 	19.08.2025, 17:20 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde in Gröpelingen ein 20-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt. Alle Beteiligten konnten durch Einsatzkräfte gestellt werden.

Gegen 17:20 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung in einem Kiosk in der Morgenlandstraße. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden vor Ort den 20-Jährigen durch Messerstiche schwer verletzt aber ansprechbar vor. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. Im Zuge des Einsatzes wurden mehrere Beteiligte gestellt, ein 30-Jähriger erlitt Prellungen und musste aufgrund seiner Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und die jeweiligen Tatbeteiligungen sind jetzt Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

