POL-HB: Nr.: 0544 --Nach Auseinandersetzung mit Messer verletzt--
Bremen (ots)
-
Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Morgenlandstraße Zeit: 19.08.2025, 17:20 Uhr
Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde in Gröpelingen ein 20-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt. Alle Beteiligten konnten durch Einsatzkräfte gestellt werden.
Gegen 17:20 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung in einem Kiosk in der Morgenlandstraße. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden vor Ort den 20-Jährigen durch Messerstiche schwer verletzt aber ansprechbar vor. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. Im Zuge des Einsatzes wurden mehrere Beteiligte gestellt, ein 30-Jähriger erlitt Prellungen und musste aufgrund seiner Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und die jeweiligen Tatbeteiligungen sind jetzt Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.
