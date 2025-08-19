Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0542--Farbschmierereien an Schule--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Werner-Von-Siemens-Straße Zeit: 18.08.25, 19 Uhr bis 19,08.25, 7 Uhr

Unbekannte beschmierten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Schulgebäude in Horn-Lehe mit Farbe. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Schriftzüge wie "ACAB" und "FUCK YOU!" sowie eine Hakenkreuzflagge wurden an eine Glasfassade der Schule an der Werner-Von-Siemens-Straße mit verschiedenen Farben aufgesprüht.

Die Schmierereien wurden am Dienstagmorgen entdeckt, die Polizei alarmiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell