POL-HB: Nr.: 0541 --Autos ausgebrannt--
Bremen (ots)
-
Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Richard-Boljahn-Allee Zeit: 18.08.2025, 23:20 Uhr
In der Nacht von Montag auf Dienstag brannten in der Vahr zwei Autos und wurden dabei stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen
Etwa um 23:20 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund der brennenden Autos in die Richard-Boljahn-Allee gerufen. Vor Ort standen ein Seat und ein Mercedes, die unter einer Hochstraße geparkt waren, in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen übernahmen die Löscharbeiten. Durch das Feuer wurden beide Autos stark beschädigt und es entstand hoher Sachschaden, der auf weit über 10000 Euro geschätzt wird. Auch die Hochstraße wurde in Mitleidenschaft gezogen, blieb aber befahrbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.
