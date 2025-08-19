PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0541 --Autos ausgebrannt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Richard-Boljahn-Allee
Zeit: 	18.08.2025, 23:20 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brannten in der Vahr zwei Autos und wurden dabei stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen

Etwa um 23:20 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund der brennenden Autos in die Richard-Boljahn-Allee gerufen. Vor Ort standen ein Seat und ein Mercedes, die unter einer Hochstraße geparkt waren, in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen übernahmen die Löscharbeiten. Durch das Feuer wurden beide Autos stark beschädigt und es entstand hoher Sachschaden, der auf weit über 10000 Euro geschätzt wird. Auch die Hochstraße wurde in Mitleidenschaft gezogen, blieb aber befahrbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 08:37

    POL-HB: Nr.: 0539--Polizei Bremen lädt zum Mobilitätstag an der Waterfront ein--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, AG-Weser-Straße 3, Waterfront Bremen Zeit: 23.08.25, 11 bis 18 Uhr Die Polizei Bremen lädt gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern am Samstag, 23. August ab 11 Uhr auf dem Gelände der Waterfront Bremen zum zweiten "Bremer Mobilitätstag" ein. Die Senatorin für Mobilität, Frau Özlem Ünsal, und Polizeipräsident ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:50

    POL-HB: Nr.: 0538 --Auseinandersetzung in Hemelingen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Böschenhof Zeit: 17.08.25, 17.30 Uhr Am späten Sonntagnachmittag meldeten Anrufer der Polizei Schüsse und eine Auseinandersetzung im Bereich Schlengstraße / Böschenhof in Hemelingen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren mehrere Personen vor Ort, eine tätliche Auseinandersetzung war jedoch nicht mehr ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:10

    POL-HB: Nr.: 0537 --Einbrecher geht in Haft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Fleetrade Zeit: 17.08.2025, 04:00 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 21- Jährigen in Hemelingen. Er ist verdächtig, zuvor in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Gegen 04:00 Uhr meldete sich ein 43 Jahre alter Mann über den Notruf der Polizei. Er hatte, als er am frühen Morgen nach Hause kam, verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren