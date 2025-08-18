PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0537 --Einbrecher geht in Haft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Fleetrade
Zeit: 	17.08.2025, 04:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 21- Jährigen in Hemelingen. Er ist verdächtig, zuvor in eine Wohnung eingebrochen zu sein.

Gegen 04:00 Uhr meldete sich ein 43 Jahre alter Mann über den Notruf der Polizei. Er hatte, als er am frühen Morgen nach Hause kam, verdächtige Geräusche aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Fleetrade gehört. Außerdem waren im Flur Schränke durchwühlt und Schubladen geöffnet worden. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten in unmittelbarer Nähe den 21-Jährigen, der sich hinter einer Hecke versteckt hatte. Bei ihm fanden die Polizisten unter anderem zwei entwendete Reisepässe, einer davon war von dem 43-Jährigen. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte den 21-Jährigen aus Marokko, der bei der Polizei schon mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, mit auf die Wache. Eine Haftprüfung verlief positiv und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

