POL-HB: Nr.: 0534 --Hochwertige Uhr entrissen

Nr.: 0534 --Hochwertige Uhr entrissen--

Ort: Bremen, Bürgerpark Zeit: 16.08.2025, 15:00 Uhr

Ein unbekannter Mann entwendete einem 78 Jährigen am Samstagnachmittag eine Armbanduhr im Bürgerpark. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 15:00 Uhr war der 78-Jährige mit seiner Frau am Hollersee unterwegs, als sich der Täter näherte. Er packte den Mann unvermittelt am Arm und entriss ihm die hochwertige Uhr und rannte ihn Richtung Hollerallee davon. Der 78-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, weißen Turnschuhen und einem weißen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er auf den Kopf gezogen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

