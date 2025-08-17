PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0534 --Hochwertige Uhr entrissen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Bürgerpark
Zeit: 	16.08.2025, 15:00 Uhr

Ein unbekannter Mann entwendete einem 78 Jährigen am Samstagnachmittag eine Armbanduhr im Bürgerpark. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 15:00 Uhr war der 78-Jährige mit seiner Frau am Hollersee unterwegs, als sich der Täter näherte. Er packte den Mann unvermittelt am Arm und entriss ihm die hochwertige Uhr und rannte ihn Richtung Hollerallee davon. Der 78-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, weißen Turnschuhen und einem weißen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er auf den Kopf gezogen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 11:41

    POL-HB: Nr.: 0533 --Vollsperrung nach Verkehrsunfall--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus , A 270 Zeit: 15.08.2025, 20:30 Uhr Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend musste die A270 in Fahrtrichtung Blumenthal für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde eine 21 Jahre alte Frau verletzt und beide beteiligte Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen 20:30 Uhr wollte eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Mini an der Anschlussstelle St. Magnus ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:52

    POL-HB: Nr.: 0532 --Nach Raub gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Neustadtsbahnhof Zeit: 14.08.2025, 20:15 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Donnerstagabend zwei mutmaßliche Räuber in der Neustadt. Etwa um 20:15 Uhr wurden die Polizisten zum Neustädter Bahnhof gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen 21 Jahre alten Mann, der einen 25-Jährigen festhielt. Er gab an, dass dieser zuvor in einem Zug versucht hatte, ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:55

    POL-HB: Nr.: 0531 --"Zuckerrakete" führt zu Polizeieinsatz--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor Zeit: 13.08.2025, 14.30 Uhr Am Mittwoch wurde die Polizei über einen ungewöhnlichen Vorfall im Bremer Umland informiert, bei dem ein 56-jähriger Mann gemeinsam mit seinem elfjährigen Sohn den Versuch unternahm, eine sogenannte "Zuckerrakete" herzustellen. Hierbei handelt es sich um einen gefährlichen Selbstbaukörper, der auf Mischanleitungen aus dem Internet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren