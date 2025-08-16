POL-HB: Nr.: 0533 --Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus , A 270 Zeit: 15.08.2025, 20:30 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend musste die A270 in Fahrtrichtung Blumenthal für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde eine 21 Jahre alte Frau verletzt und beide beteiligte Autos mussten abgeschleppt werden.

Gegen 20:30 Uhr wollte eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Mini an der Anschlussstelle St. Magnus auf die A270 fahren. Gleichzeitig befuhr die 21-Jährige mit ihrem VW die Autobahn. Dabei kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß bei dem bei dem Mini ein Reifen platzte und dieser ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke knallte. Der VW kippte auf die Seite und rutschte mehrere Meter auf der Fahrbahn. Bei dem Unfall erlitt die 21-Jährige Schnittverletzungen an der Hand, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die 63-jährige Fahrerin des Mini erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die A270 musste in Fahrtrichtung Blumenthal für fast vier Stunden gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Bremen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

