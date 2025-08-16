PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0533 --Vollsperrung nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT St. Magnus , A 270
Zeit: 	15.08.2025, 20:30 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend musste die A270 in Fahrtrichtung Blumenthal für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde eine 21 Jahre alte Frau verletzt und beide beteiligte Autos mussten abgeschleppt werden.

Gegen 20:30 Uhr wollte eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Mini an der Anschlussstelle St. Magnus auf die A270 fahren. Gleichzeitig befuhr die 21-Jährige mit ihrem VW die Autobahn. Dabei kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß bei dem bei dem Mini ein Reifen platzte und dieser ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke knallte. Der VW kippte auf die Seite und rutschte mehrere Meter auf der Fahrbahn. Bei dem Unfall erlitt die 21-Jährige Schnittverletzungen an der Hand, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die 63-jährige Fahrerin des Mini erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die A270 musste in Fahrtrichtung Blumenthal für fast vier Stunden gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Bremen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:52

    POL-HB: Nr.: 0532 --Nach Raub gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Neustadtsbahnhof Zeit: 14.08.2025, 20:15 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Donnerstagabend zwei mutmaßliche Räuber in der Neustadt. Etwa um 20:15 Uhr wurden die Polizisten zum Neustädter Bahnhof gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen 21 Jahre alten Mann, der einen 25-Jährigen festhielt. Er gab an, dass dieser zuvor in einem Zug versucht hatte, ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:55

    POL-HB: Nr.: 0531 --"Zuckerrakete" führt zu Polizeieinsatz--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor Zeit: 13.08.2025, 14.30 Uhr Am Mittwoch wurde die Polizei über einen ungewöhnlichen Vorfall im Bremer Umland informiert, bei dem ein 56-jähriger Mann gemeinsam mit seinem elfjährigen Sohn den Versuch unternahm, eine sogenannte "Zuckerrakete" herzustellen. Hierbei handelt es sich um einen gefährlichen Selbstbaukörper, der auf Mischanleitungen aus dem Internet ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 14:23

    POL-HB: Nr.: 0530 --Wohnmobil-Brand führt zur Vollsperrung der A27--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Ausfahrt Industriehäfen Zeit: 14.08.2025, 10:55 Uhr Auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven brannte am Donnerstagvormittag ein Wohnmobil aus. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Ein 63 Jahre alter Mann war gemeinsam mit seiner Frau und Hund mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren