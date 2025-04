Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Donnersbergkreis meldete der Polizei am Dienstagmittag eine Verkehrsunfallflucht. Laut ihrer Angaben stand ihr Ford Turneo zwischen 10:40 Uhr und 11:53 Uhr in der Siegfriedstraße am Straßenrand. Bei ihrer Rückkehr an den Wagen bemerkte die 62-Jährige, dass der Pkw auf der Fahrerseite beschädigt war. Nach den derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Unfallverursacher das Fahrzeug beim Vorbeifahren streifte und sich im Anschluss aus dem Staub machte. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kfa

