Uslar (ots) - USLAR (ke) zwischen Bodenfelde und Wiensen in "Höhe Breiter Busch", 15.04.2025, 20:00 Uhr Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer touchierte in einer Linkskurve, mit dem linken Außenspiegel seines Pkw, den ihm entgegenkommenden roten Opel Astra eines 77-jährigen aus Bodenfelde. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person sowie eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. ...

