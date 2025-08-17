PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0535 --Unfall nach Krankheitsfall--

Bremen (ots)

Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor , Lachmundsdamm
Zeit: 	16.08.2025, 19:10 Uhr

Ein 54 Jahre alter Mann verlor während der Fahrt in Osterholz das Bewusstsein und prallte mit seinem Opel gegen zwei geparkte Autos. Er musste reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Etwa um 19:10 Uhr befuhr der 54-Jährige den Lachmundsdamm in Richtung Osterholzer Heerstraße, als er aufgrund eines Krankheitsfalls bewusstlos wurde. Sein Opel streifte zunächst ein geparktes Auto und prallte dann gegen einen abgestellten Fiat. Eine Passantin leistete umgehend Erste Hilfe, alarmierte Rettungskräfte reanimierten den Mann erfolgreich. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Lachmundsdamm musste für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen übernommen.

