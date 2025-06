Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 04.06.2025: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Peine (ots)

Am 02.06.2025 gegen 13:15 Uhr wollte eine 19-Jährige von der B 214 nach links in Richtung Harvesse abbiegen. Dafür befuhr sie mit ihrem VW-Bus die Linksabbiegerspur, als ihr ein dunkles Auto, eine Limousine, entgegenkam. Nur durch einen schnellen Fahrspurwechsel kann die Fahrerin einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der dunkle Wagen streift den VW an der Front und der Fahrerseite und setzt seine Fahrt unvermindert in Richtung Braunschweig fort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zum Verursacher machen können, melden sich bei der Polizei in Edemissen unter 05176 97648-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell