Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0536 --21-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und verursacht Unfallserie--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 18.08.25, 2 Uhr

Ein 21-jähriger SUV-Fahrer entzog sich in der Nacht zu Montag einer Polizeikontrolle und verursachte auf seiner Flucht durch mehrere Stadtteile eine Reihe von Verkehrsunfällen. Er konnte schließlich gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Der Mann war mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Stephanibrücke unterwegs, als er kontrolliert werden sollte. Anstatt anzuhalten, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit über die Bahnhofsvorstadt in Richtung Geteviertel und zurück in Richtung Neustädter Häfen. Auf der Fahrt kollidierte er mehrfach mit geparkten Fahrzeugen. Im Geteviertel wurden insgesamt acht Autos beschädigt, zudem touchierte der SUV weitere Fahrzeuge, eine Ampel und ein Verkehrsschild. Gefährlich wurde es auch am Bahnhofsplatz: Dort fuhr der 21-Jährige über Gleis A der BSAG. Nur durch die schnelle Reaktion einer Passantin konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

In Woltmershausen gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Mann zu stoppen und vorläufig festzunehmen. Ein Atemalkoholtest ergab rund zwei Promille, zudem reagierte ein Vortest positiv auf Kokain. Der Fahrer musste Blutproben und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und weiterer Straftaten ermittelt.

Zeugen sowie Geschädigte, die Hinweise oder Videoaufnahmen von der Fahrt haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell