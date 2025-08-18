PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0536 --21-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und verursacht Unfallserie--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	18.08.25, 2 Uhr

Ein 21-jähriger SUV-Fahrer entzog sich in der Nacht zu Montag einer Polizeikontrolle und verursachte auf seiner Flucht durch mehrere Stadtteile eine Reihe von Verkehrsunfällen. Er konnte schließlich gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Der Mann war mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Stephanibrücke unterwegs, als er kontrolliert werden sollte. Anstatt anzuhalten, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit über die Bahnhofsvorstadt in Richtung Geteviertel und zurück in Richtung Neustädter Häfen. Auf der Fahrt kollidierte er mehrfach mit geparkten Fahrzeugen. Im Geteviertel wurden insgesamt acht Autos beschädigt, zudem touchierte der SUV weitere Fahrzeuge, eine Ampel und ein Verkehrsschild. Gefährlich wurde es auch am Bahnhofsplatz: Dort fuhr der 21-Jährige über Gleis A der BSAG. Nur durch die schnelle Reaktion einer Passantin konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

In Woltmershausen gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Mann zu stoppen und vorläufig festzunehmen. Ein Atemalkoholtest ergab rund zwei Promille, zudem reagierte ein Vortest positiv auf Kokain. Der Fahrer musste Blutproben und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und weiterer Straftaten ermittelt.

Zeugen sowie Geschädigte, die Hinweise oder Videoaufnahmen von der Fahrt haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

  • 17.08.2025 – 13:14

    POL-HB: Nr.: 0535 --Unfall nach Krankheitsfall--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor , Lachmundsdamm Zeit: 16.08.2025, 19:10 Uhr Ein 54 Jahre alter Mann verlor während der Fahrt in Osterholz das Bewusstsein und prallte mit seinem Opel gegen zwei geparkte Autos. Er musste reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Etwa um 19:10 Uhr befuhr der 54-Jährige den Lachmundsdamm in Richtung Osterholzer Heerstraße, als er aufgrund ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 10:35

    POL-HB: Nr.: 0534 --Hochwertige Uhr entrissen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Bürgerpark Zeit: 16.08.2025, 15:00 Uhr Ein unbekannter Mann entwendete einem 78 Jährigen am Samstagnachmittag eine Armbanduhr im Bürgerpark. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 15:00 Uhr war der 78-Jährige mit seiner Frau am Hollersee unterwegs, als sich der Täter näherte. Er packte den Mann unvermittelt am Arm und entriss ihm die hochwertige Uhr und rannte ihn Richtung Hollerallee davon. ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 11:41

    POL-HB: Nr.: 0533 --Vollsperrung nach Verkehrsunfall--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus , A 270 Zeit: 15.08.2025, 20:30 Uhr Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend musste die A270 in Fahrtrichtung Blumenthal für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde eine 21 Jahre alte Frau verletzt und beide beteiligte Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen 20:30 Uhr wollte eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Mini an der Anschlussstelle St. Magnus ...

    mehr
