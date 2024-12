Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann ins Gleisbett gestoßen: Bundespolizei sucht Zeugen

Berlin - Mitte (ots)

Nachdem ein bislang Unbekannter einen anderen Mann am S-Bahnhof Prenzlauer Allee mit einem Fußtritt in die Gleise gestoßen haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Am 26. November 2024 gegen 21:30 Uhr soll ein dunkelgekleideter Mann am S-Bahnhof Prenzlauer Allee einen Reisenden mit dem Fuß in den Rücken getreten haben. Der Reisende habe dadurch das Gleichgewicht verloren und sei in die Gleise gefallen. Eine S-Bahn fuhr zu dem Zeitpunkt nicht ein. Er konnte vor Einfahrt der nächsten Bahn in Sicherheit gebracht werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den unbekannten Mann und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat die Tat am Dienstag, den 26. November 2024, gegen 21:30 Uhr, am S-Bahnhof Prenzlauer Allee beobachtet und kann Angaben zum unbekannt gebliebenen Geschädigten, zum Täter bzw. Tathergang machen sowie sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 2062293-60 sowie unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 rund um die Uhr entgegen.

