Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0539--Polizei Bremen lädt zum Mobilitätstag an der Waterfront ein--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, AG-Weser-Straße 3, Waterfront Bremen Zeit: 23.08.25, 11 bis 18 Uhr

Die Polizei Bremen lädt gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern am Samstag, 23. August ab 11 Uhr auf dem Gelände der Waterfront Bremen zum zweiten "Bremer Mobilitätstag" ein. Die Senatorin für Mobilität, Frau Özlem Ünsal, und Polizeipräsident Dirk Fasse werden auch dabei sein.

Zusammen mit zahlreichen Partnern wie ADAC, Landesverkehrswacht, BSAG, DRK, BADS, Dekra, Johanniter und E-Scooter Verleihern werden Infos, Services und Mitmachangebote für Groß und Klein rund um das Thema Verkehrssicherheit präsentiert.

Die Polizistinnen und Polizisten geben vor Ort zahlreiche Tipps und Hinweise, um über die Gefahren im Zusammenhang mit Zweirädern aufzuklären. Unter anderem laden kostenlose Fahrradchecks und -registrierungen, Fahrsicherheitssimulatoren, Parcours für E-Scooter und vieles mehr zum Besuch ein.

Mit Spiel und Spaß möchten wir mit Ihnen und unseren Kooperationspartnern einen informationsreichen Tag verbringen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell