Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0538 --Auseinandersetzung in Hemelingen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Böschenhof
Zeit: 	17.08.25, 17.30 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag meldeten Anrufer der Polizei Schüsse und eine Auseinandersetzung im Bereich Schlengstraße / Böschenhof in Hemelingen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren mehrere Personen vor Ort, eine tätliche Auseinandersetzung war jedoch nicht mehr feststellbar.

Zeugen gaben an, dass sich ein Auto vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt habe. Der Wagen konnte später an einem Klinikum lokalisiert werden, wo sich der 30 Jahre alte Fahrer mit Gesichtsverletzungen behandeln ließ. Er wurde im Zuge der Ermittlungen als Beteiligter identifiziert.

Noch am Einsatzort wurden erste Zeugen vernommen und Spuren gesichert. Ein 50 Jahre alter Mann konnte als Tatverdächtiger identifiziert und gestellt werden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sowie seines Autos stellten die Einsatzkräfte unter anderem einen Revolver, ein Luftgewehr sowie eine Machete sicher.

Die Polizei Bremen ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

