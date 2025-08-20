PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0543 --Polizei stellt Einbrecher im Gebüsch--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Große Johannisstraße
Zeit: 	20.08.2025, 03:50 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Kita in der Neustadt. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen in einem nahliegenden Gebüsch.

Etwa gegen 03:50 Uhr wurde ein Zeuge auf ein lautes Klirren in der Großen Johannisstraße aufmerksam. Als er in Richtung einer dort liegenden Kindertagesstätte ging, nahm er Geräusche aus einem Gebüsch war und alarmierte daraufhin die Polizei. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten daraufhin einen 47 Jahre alten Mann, der sich im Gebüsch versteckte. Die Polizisten stellten vor Ort zwei eingeschlagene Fensterscheiben der Kita fest. Zudem fanden sie ein Gitterrost, womit der 47-Jährige vermutlich die Scheiben einschlug.

Der Mann muss sich jetzt wegen Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

