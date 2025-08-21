PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0545 --Ermittlungserfolg der Polizei Bremen nach Angriff auf trans Person--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Walle, Bremerhavener  Straße
Zeit: 	30.06.205, 19.30 Uhr

Nach einem gewalttätigen Übergriff Ende Juni auf eine trans Person in Walle, siehe hierzu auch die Pressemeldung 422, konnte die Polizei Bremen die beiden 16 und 17 Jahre alten Täter ermitteln. Bei gestrigen Wohnungsdurchsuchungen im Stadtgebiet stellten die Ermittlerinnen und Ermittler des Staatsschutzes Beweismittel sicher.

Die betroffene Person hielt sich am 30. Juni an der Haltestelle Jadestraße in der Bremerhavener Straße auf, als die zwei Jugendlichen aus einer einfahrenden Straßenbahn ausstiegen und die 18-Jährige unvermittelt angriffen. Die Täter schlugen mehrfach auf die am Boden liegende Person ein und traten sie. Im Anschluss flüchteten die Angreifer vom Tatort. Die Person wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen übernahm die Ermittlungen, es wurden Beweismittel ausgewertet und Zeugen vernommen, so dass die Spur zu den beiden Jugendlichen führte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen, die am Mittwoch vollstreckt wurden. Hier stellten die Einsatzkräfte weitere Beweise sicher. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an, weitere Rückfragen beantwortet die Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 12:04

    POL-HB: Nr.: 0544 --Nach Auseinandersetzung mit Messer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Morgenlandstraße Zeit: 19.08.2025, 17:20 Uhr Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde in Gröpelingen ein 20-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt. Alle Beteiligten konnten durch Einsatzkräfte gestellt werden. Gegen 17:20 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung in ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:13

    POL-HB: Nr.: 0543 --Polizei stellt Einbrecher im Gebüsch--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Große Johannisstraße Zeit: 20.08.2025, 03:50 Uhr In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Kita in der Neustadt. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen in einem nahliegenden Gebüsch. Etwa gegen 03:50 Uhr wurde ein Zeuge auf ein lautes Klirren in der Großen Johannisstraße aufmerksam. Als er in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren