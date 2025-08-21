Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0545 --Ermittlungserfolg der Polizei Bremen nach Angriff auf trans Person--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Bremerhavener Straße Zeit: 30.06.205, 19.30 Uhr

Nach einem gewalttätigen Übergriff Ende Juni auf eine trans Person in Walle, siehe hierzu auch die Pressemeldung 422, konnte die Polizei Bremen die beiden 16 und 17 Jahre alten Täter ermitteln. Bei gestrigen Wohnungsdurchsuchungen im Stadtgebiet stellten die Ermittlerinnen und Ermittler des Staatsschutzes Beweismittel sicher.

Die betroffene Person hielt sich am 30. Juni an der Haltestelle Jadestraße in der Bremerhavener Straße auf, als die zwei Jugendlichen aus einer einfahrenden Straßenbahn ausstiegen und die 18-Jährige unvermittelt angriffen. Die Täter schlugen mehrfach auf die am Boden liegende Person ein und traten sie. Im Anschluss flüchteten die Angreifer vom Tatort. Die Person wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen übernahm die Ermittlungen, es wurden Beweismittel ausgewertet und Zeugen vernommen, so dass die Spur zu den beiden Jugendlichen führte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen, die am Mittwoch vollstreckt wurden. Hier stellten die Einsatzkräfte weitere Beweise sicher. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an, weitere Rückfragen beantwortet die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell