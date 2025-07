Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Mülltonnenbrand gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (15.07.2025) gegen 02:20 Uhr entdeckte ein Passant in der Siegesstraße in Ludwigsburg eine brennende 1100-Liter-Mülltonne und verständigte über Notruf die Polizei. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte und der Feuerwehr standen mehrere Mülltonnen in Vollbrand, wobei die Flammen mehrere Meter hochschlugen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. An einer angrenzenden Fassade entstand den ersten Ermittlungen zufolge kein Sachschaden. Der Wert der niedergebrannten Mülltonnen wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

