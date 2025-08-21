POL-HB: Nr.: 0546--Mann mit Messer löst Einsatz aus

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 20.08.25, 17.50 Uhr

Ein Mann mit einem Messer löste am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in Gröpelingen aus. Er wurde von Einsatzkräften überwältigt, verletzt wurde niemand. Der 38-Jährige verhielt sich psychisch auffällig und wurde zwangsweise untergebracht.

Gegen 17.50 Uhr wurde die Polizei in die Gröpelinger Heerstraße gerufen, nachdem ein verwirrter Mann auf der Straße umherlief und mit Messern herumfuchtelte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den Mann, der gerade in einen Kiosk lief. Sie forderten ihn auf, das Messer fallen zu lassen, dass er hocherhoben in der Hand hielt. Dem kam er zunächst nicht nach, sondern richtete die Klinge mehrfach gegen sich selbst. Erst als die Einsatzkräfte den Schusswaffengebrauch androhten, ließ der 38-Jährige sich auf den Boden fallen. Er konnte von den Polizisten überwältigt und fixiert werden. Insgesamt stellten die Polizisten drei Messer sicher.

Die Einsatzkräfte nahmen den psychisch auffälligen Mann anschließend mit aufs Revier. Nach einer Begutachtung wurde er zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

