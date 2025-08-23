Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0552--Straßenbahnfahrer attackiert - Zeugenaufruf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 22.08.25, 21.55 Uhr

Am Freitagabend wurde ein Straßenbahnfahrer im Geteviertel überfallen. Zwei bislang unbekannte Täter flüchteten anschließend auf einem E-Scooter. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 46 Jahre alte Straßenbahnfahrer war gegen 22 Uhr an der Haltestelle Kirchbachstraße aus der Linie 4 gestiegen und auf dem Weg zum einem BSAG-Mitarbeitergebäude, als sich ihm zwei Jugendliche von hinten auf einem E-Scooter näherten. Einer der beiden versuchte, den mitgeführten Aktenkoffer zu entreißen. Als der 46-Jährige den Trolley festhielt, zerrte einer der Täter an seinem T-Shirt, während der andere ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Tramfahrer wehrte sich und traf dabei einen Angreifer mit dem Ellenbogen. Daraufhin ließ das Duo von ihm ab und flüchtete mit dem Miet-E-Roller stadteinwärts.

Der 46-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Räuber sollen zwischen 15 und 17 Jahren alt, schlank und etwa 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Einer trug einen schwarzen Adidas-Anzug mit drei weißen Seitenstreifen an Jacke und Hose sowie eine schwarze Cap mit weißer ICON-Aufschrift. Sein Komplize war ebenfalls dunkel gekleidet, mit einer dunklen Windjacke der Marke ELLESSE.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell