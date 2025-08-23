POL-HB: Nr.: 0553--Schule in Oberneuland beschmiert

Polizei Bremen

Nr.: 0553--Schule in Oberneuland beschmiert--

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Oberneulander Landstraße Zeit: 22.08.25, 14 Uhr bis 23.08.25, 9 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde ein Schulgebäude in Oberneuland mit Farbe beschmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte sprühten mit verschiedenen Farben mehrere verfassungsfeindliche Symbole, wie Hakenkreuze, sowie Schriftzüge wie "ACAB" und "HEIL HITLER" an eine rückwärtige Außenfassade der Schule an der Oberneulander Landstraße.

Die Schmierereien wurden am Morgen durch eine Passantin entdeckt, welche die Polizei alarmierte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 jederzeit entgegen.

