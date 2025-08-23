PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0553--Schule in Oberneuland beschmiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Oberneulander Landstraße
Zeit: 	22.08.25, 14 Uhr bis 23.08.25, 9 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde ein Schulgebäude in Oberneuland mit Farbe beschmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte sprühten mit verschiedenen Farben mehrere verfassungsfeindliche Symbole, wie Hakenkreuze, sowie Schriftzüge wie "ACAB" und "HEIL HITLER" an eine rückwärtige Außenfassade der Schule an der Oberneulander Landstraße.

Die Schmierereien wurden am Morgen durch eine Passantin entdeckt, welche die Polizei alarmierte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 12:24

    POL-HB: Nr.: 0552--Straßenbahnfahrer attackiert - Zeugenaufruf--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 22.08.25, 21.55 Uhr Am Freitagabend wurde ein Straßenbahnfahrer im Geteviertel überfallen. Zwei bislang unbekannte Täter flüchteten anschließend auf einem E-Scooter. Die Polizei sucht Zeugen. Der 46 Jahre alte Straßenbahnfahrer war gegen 22 Uhr an der Haltestelle Kirchbachstraße ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:25

    POL-HB: Nr.: 0551 --Schusswaffe auf der Autobahn--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oyten, Autobahn 1 Zeit: 21.08.2025, 15:55 Uhr Ein 71 Jahre alter Mann bedrohte einen 46-Jährigen am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 1 mit einer Schusswaffe. Einsatzkräfte der Polizei stoppten den Mann. Gegen 15:55 Uhr meldete sich der 46-Jährige über den Notruf und schilderte, dass er an einem Rastplatz in der Nähe von Oyten beim Auffahren von dem 71-Jährigen mit seinem Porsche ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 09:23

    POL-HB: Nr.: 0550--Tödlicher Unfall auf Betriebsgelände--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Hüttenstraße Zeit: 21.08.25, 10.50 Uhr Ein 29 Jahre alter Mann erlitt am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände an der Hüttenstraße tödliche Verletzungen. Der Arbeiter verstarb noch vor Ort. Aus bislang noch ungeklärter Ursache wurde der 29-Jährige, der zu Fuß auf dem Gelände unterwegs war, von einem Gabelstapler angefahren und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren