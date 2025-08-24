POL-HB: Nr.: 0555--Zeugenaufruf nach Farbvandalismus

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Werner-Siemens-Straße / Curiestraße Zeit: 22.08. bis 23.08.25

Von Freitag bis Samstag wurden zwei Schulgebäude in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte besprühten die Außenfassaden mehrerer Schulgebäude an der Werner-Siemens-Straße und der Curiestraße sowie ein Spielhaus mit verschiedenen Farben. Dabei brachten sie verfassungs- und fremdenfeindliche Parolen, Symbole wie Hakenkreuze sowie Schriftzüge wie "ACAB" und "Heil Hitler" an.

Die Schmierereien wurden am Samstag entdeckt und der Polizei gemeldet.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 jederzeit entgegen.

