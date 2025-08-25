PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0557--Polizei nimmt Graffitisprayer fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall
Zeit: 	24.08.25, 16.40 Uhr

Einsatzkräfte nahmen am Sonntagnachmittag einen 27 Jahre alten Graffitisprayer in der Bremer Altstadt fest.

Der Tatverdächtige sprühte mit goldener Farbe den Schriftzug "318", der als Synonym für die verbotene rechtsextremistische Gruppierung "Combat 18" gilt, in einer Größe von etwa einem Quadratmeter auf die Hauswand des Wilhelm Wagenfeld Hauses Am Wall. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Dank der schnellen Reaktion eines Zeugen und der Polizeikräfte konnte der Verdächtige gestellt werden. Sie stellten bei ihm eine Spraydose mit passender Farbe sicher.

Der Staatsschutz hat die weiterführenden strafrechtlichen Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 10:34

    POL-HB: Nr.: 0557 --Polizei fasst zwei Verdächtige nach Gebäudebrand--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Breite Straße Zeit: 24.08.2025, 13:20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntag in Vegesack ein 15 Jahre altes Mädchen und einen 19-Jährigen. Sie sind verdächtigt, zuvor den Vorbau eines leerstehenden Gebäudes in Brand gesetzt zu haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Gegen 13:20 Uhr ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:32

    POL-HB: Nr.: 0556--Bedrohung mit Messer nach CSD--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 24.08.25, 2.40 Uhr In der Nacht zu Sonntag wurde ein 23 Jahre alter Mann in der Bremer Innenstadt aus einer bislang unbekannten Personengruppe heraus queerfeindlich beleidigt und bedroht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Der junge Mann wandte sich in der Nacht an Einsatzkräfte und schilderte, dass er Am Wall von drei unbekannten Personen ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:25

    POL-HB: Nr.: 0555--Zeugenaufruf nach Farbvandalismus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Werner-Siemens-Straße / Curiestraße Zeit: 22.08. bis 23.08.25 Von Freitag bis Samstag wurden zwei Schulgebäude in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen. Unbekannte besprühten die Außenfassaden mehrerer Schulgebäude an der Werner-Siemens-Straße und der Curiestraße sowie ein Spielhaus mit verschiedenen Farben. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren