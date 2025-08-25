Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0557--Polizei nimmt Graffitisprayer fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 24.08.25, 16.40 Uhr

Einsatzkräfte nahmen am Sonntagnachmittag einen 27 Jahre alten Graffitisprayer in der Bremer Altstadt fest.

Der Tatverdächtige sprühte mit goldener Farbe den Schriftzug "318", der als Synonym für die verbotene rechtsextremistische Gruppierung "Combat 18" gilt, in einer Größe von etwa einem Quadratmeter auf die Hauswand des Wilhelm Wagenfeld Hauses Am Wall. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Dank der schnellen Reaktion eines Zeugen und der Polizeikräfte konnte der Verdächtige gestellt werden. Sie stellten bei ihm eine Spraydose mit passender Farbe sicher.

Der Staatsschutz hat die weiterführenden strafrechtlichen Ermittlungen übernommen.

