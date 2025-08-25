Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0559 --Betrunkener flüchtet nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Hansestraße Zeit: 23.08.2025, 23:50 Uhr

Ein 32 Jahre alter Mann fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Walle mit seinem Golf einem Ford auf und flüchtete. Einsatzkräfte stellten den Betrunkenen in der Nähe.

Etwa um 23:50 Uhr fuhr stand der 36 Jahre alte Fahrer eines Ford in der Hansestraße bei Rotlicht an einer Ampel und wartete, als er von dem Golf von hinten gerammt wurde. Anschließend fuhr dieser davon. Auf seiner Flucht fuhr er über diverse rote Ampeln, touchierte eine Leitplanke, fuhr zeitweise auf der falschen Straßenseite und über diverse Borsteine und durch Grünanlagen. An einer Tankstelle stellte er den stark beschädigten VW ab und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte stellten den stark alkoholisierten Fahrer in unmittelbarer Nähe. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.

Der 36-Jährige und seine Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt, der Golf musste abgeschleppt werden. Den 32-Jährigen erwarten jetzt diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

