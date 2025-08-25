PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0559 --Betrunkener flüchtet nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Utbremen, Hansestraße
Zeit: 	23.08.2025, 23:50 Uhr

Ein 32 Jahre alter Mann fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Walle mit seinem Golf einem Ford auf und flüchtete. Einsatzkräfte stellten den Betrunkenen in der Nähe.

Etwa um 23:50 Uhr fuhr stand der 36 Jahre alte Fahrer eines Ford in der Hansestraße bei Rotlicht an einer Ampel und wartete, als er von dem Golf von hinten gerammt wurde. Anschließend fuhr dieser davon. Auf seiner Flucht fuhr er über diverse rote Ampeln, touchierte eine Leitplanke, fuhr zeitweise auf der falschen Straßenseite und über diverse Borsteine und durch Grünanlagen. An einer Tankstelle stellte er den stark beschädigten VW ab und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte stellten den stark alkoholisierten Fahrer in unmittelbarer Nähe. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.

Der 36-Jährige und seine Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt, der Golf musste abgeschleppt werden. Den 32-Jährigen erwarten jetzt diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:01

    POL-HB: Nr.: 0557--Polizei nimmt Graffitisprayer fest--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 24.08.25, 16.40 Uhr Einsatzkräfte nahmen am Sonntagnachmittag einen 27 Jahre alten Graffitisprayer in der Bremer Altstadt fest. Der Tatverdächtige sprühte mit goldener Farbe den Schriftzug "318", der als Synonym für die verbotene rechtsextremistische Gruppierung "Combat 18" gilt, in einer Größe von etwa einem Quadratmeter auf die Hauswand des Wilhelm ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:34

    POL-HB: Nr.: 0557 --Polizei fasst zwei Verdächtige nach Gebäudebrand--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Breite Straße Zeit: 24.08.2025, 13:20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntag in Vegesack ein 15 Jahre altes Mädchen und einen 19-Jährigen. Sie sind verdächtigt, zuvor den Vorbau eines leerstehenden Gebäudes in Brand gesetzt zu haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Gegen 13:20 Uhr ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:32

    POL-HB: Nr.: 0556--Bedrohung mit Messer nach CSD--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 24.08.25, 2.40 Uhr In der Nacht zu Sonntag wurde ein 23 Jahre alter Mann in der Bremer Innenstadt aus einer bislang unbekannten Personengruppe heraus queerfeindlich beleidigt und bedroht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Der junge Mann wandte sich in der Nacht an Einsatzkräfte und schilderte, dass er Am Wall von drei unbekannten Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren