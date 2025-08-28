PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unklarer Unfallhergang im Kreuzungsbereich; 10.000 Euro Sachschaden - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer die Mittermaierstraße in Fahrtrichtung Ernst-Walz-Brücke. Ein 51 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr zur selben Zeit die Vangerowstraße in Richtung Mittermaierstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten gaben während der Unfallaufnahme gegenüber den Beamten an, jeweils bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nach Personen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu melden.

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
