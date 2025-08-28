Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstag streifte gegen 11:20 Uhr ein bislang unbekannter weißer Kastenwagen mutmaßlich bei einem Wendemanöver auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Forum einen geparkten VW. Nachdem der Kastenwagen gegen die Heckstoßstange gefahren war, rangierte das Fahrzeug noch mehrmals und fuhr dann weg. Es entstand ein Schaden, der auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt wird. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen mit Heidelberger Zulassung handeln. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

