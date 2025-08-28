POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim/Neuenheim: Polizeihubschrauber im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 1
Heidelberg (ots)
Derzeit befinden sich Kräfte der Polizei und der Hubschrauber im Bereich Heidelberg-Handschuhsheim und Neuenheim bei einer Personensuche im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Es wird nachberichtet.
