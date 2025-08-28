PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher von Wohnungsinhaberin überrascht - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr wurde in der Straße "Am Bundesbahnhof" ein Einbrecher von der Wohnungseigentümerin überrascht und flüchtete. Der Unbekannte öffnete auf noch nicht geklärte Weise die Wohnungstür. Die 48-Jährige hielt sich zur Tatzeit in ihrer Wohnung auf, als sie auf ein Licht im Hauseingang aufmerksam wurde. Als die Frau sodann den Einbrecher bemerkte, machte sie durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Der Unbekannte schaltete das Taschenlampenlicht aus und ergriff die Flucht. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

