LPI-NDH: Verfassungswidrige Symbole aufgebracht - Polizei sucht Zeugen

Roßleben (ots) - Am Montagvormittag wurde der Einbruch in eine Garage in der Thomas- Mann-Straße festgestellt. Im Tatzeitraum zwischen Mitte April bis Montag, 30. Juni, verschafften sich der oder die Täter Zutritt in die Garage und erbeuteten daraus ein weißes Kraftrad des Herstellers Honda im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Motorrades machen? Hinweise ...

mehr