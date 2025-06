LPI-NDH: Einbrecher in Arztpraxis

Heringen (ots) - Im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße kollidierte am Sonntagnachmittag ein Radfahrer mit einem am Fahrbandrand abgeparkten Kraftfahrzeug. Der alkoholisierte Radfahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizeibeamten brachten den Fahrradfahrer zur Blutprobenentnahme in das nächstgelegene Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

