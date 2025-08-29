Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit um Hund eskaliert

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam es um kurz von 21:30 Uhr in der Kleingartenanlage an der Hertzstraße zu einem Streit zwischen einem 47-Jährigen und einem 67-Jährigen. Anlass des Disputs war ersten Ermittlungen zufolge der Vorwurf, dass der Hund des Seniors mehrere Hühner des 47-Jährigen gerissen haben soll. Aus dem zunächst verbal geführten Streit mit Drohungen und Beleidigungen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei dem auch ein Holzstock zum Einsatz gekommen sein soll. Die beiden Männer stürzten bei dem nachfolgenden Gerangel zu Boden. Eine Streife des Polizeireviers Weinheim trennte die Streithähne und erteilte ihnen einen Platzverweis. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der gegenseitig geäußerten Tatvorwürfe übernimmt das Polizeirevier Weinheim.

