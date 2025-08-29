POL-MA: Heidelberg: Gleitschirmflug endet im Baum
Heidelberg (ots)
Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr stürzte ein 64-jähriger Gleitschirmflieger beim Königstuhl in Heidelberg in einen 15 Meter hohen Baum. Durch Kräfte der Feuerwehr und der Höhenrettung konnte der Mann zwei Stunden später gerettet werden. Der 64-Jährige wurde vor Ort ambulant medizinisch betreut und glücklicherweise blieb er unverletzt.
