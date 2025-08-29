Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Schule im Stadtteil Käfertal eingebrochen.

Unbekannte brachen die Eingangstür des Schulgebäudes in der Wasserwerkstraße auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Hier suchten sie zielstrebig das Sekretariat auf, wo sie Schränke öffneten und durchwühlten. Hier fiel ihnen ein Tresor in die Hände, den sie gewaltsam aus dem Schrank entfernten und mitgehen ließen. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

Der Tresor wurde im Grünstreifen vor dem Schulgebäude wieder aufgefunden. Er war gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe daraus entnommen worden.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell