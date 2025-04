Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Am 10.04.2025 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:20 Uhr kam es in der Pestalozzistraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug in der Pestalozzistraße, Apolda, Höhe der Hausnummer 3 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Käthe-Kollwitz-Straße. Der unbekannte Fahrer streifte vermutlich beim Ein,- oder Ausparken mit der Front seines Fahrzeuges das Heck des Pkw der Geschädigten und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Ob der Unfallverursacher beim Unfall verletzt wurde und ob an seinem Fahrzeug Sachschaden entstand ist nicht bekannt. Am Fahrzeug der 33-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

