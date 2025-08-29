Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafverfahren nach gefährlicher Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Wegen einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist die Polizei am Donnerstag, 28. August 2025, in Schalke im Einsatz gewesen. Gegen 18.30 Uhr wurde den Einsatzkräften gemeldet, dass sich am Kennedyplatz am Musiktheater mehrere Personen schlagen würden. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Personengruppen, die jeweils angaben, von der anderen Partei bedroht, angegriffen und verletzt worden zu sein. Dabei sollen, den Angaben der Beteiligten zufolge, ein Messer gezückt sowie ein Pfefferspray eingesetzt worden sein. Die Polizisten nahmen die Aussagen aller Beteiligten auf und leiteten Strafverfahren gegen einen 20 und einen 35 Jahre alten Mann aus Bremen, einen 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland und einen 49-jährigen Gelsenkirchener ein. Bei dem 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland fanden die Beamten bei der Durchsuchung mutmaßlich Betäubungsmittel, die sie sicherstellten. Der 35 Jahre alte Mann aus Bremen wurde durch den Wurf einer Glasflasche leicht verletzt und daher medizinisch behandelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tathergang dauern an.

