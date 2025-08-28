Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ölspuren in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am 28.08.2025 wurden in den frühen Abendstunden zwei größere Ölspuren im Stadtgebiet Gelsenkirchen gemeldet. Die eine befand sich in Gelsenkirchen-Scholven und verlief von der Ulfkotter Straße kommend über die B224 in Richtung Dorsten. Die andere sorgte im Bereich der Gelsenkirchener Altstadt auf der Hiberniastraße im Bereich des Busbahnhofes für eine rutschige Straße. Aufgrund der Ausmaße der Ölspuren musste jeweils eine Spezialfirma erscheinen, die die Fahrbahnen reinigte. Der Verursacher im Bereich Scholven konnte durch Verfolgen der Ölspur ausfindig gemacht werden, der andere Verursacher wurde bisher nicht ermittelt. Durch die Reinigung der Straßen wurde der Fahrzeugverkehr nur geringfügig beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell