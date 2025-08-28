Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung und Bedrohung unter Verwandten

Gelsenkirchen (ots)

Am 28.08.2025 gegen 15:20 Uhr kam es auf der Straße Ahlmannshof in Gelsenkirchen zu Streitigkeiten zwischen einem 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, einem 17-jährigen Gelsenkirchener und dessen 18-jähriger Cousine. Im Verlauf des Streites wurde der 17-jährige zu Boden geschleudert wobei er sich vermutlich die Hand brach. Des Weiteren drohte der Beschuldigte der 18-jährigen Geschädigten, dass er sie umbringen werde. Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte der angeheiratete Onkel der Bedrohten als auch mutmaßlich der biologische Vater des 17-jährigen war, den dieser angeblich nicht kannte. Der Grund der Streitigkeiten konnte vor Ort nicht ergründet werden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Beschuldigte vorläufig festgenommen.

