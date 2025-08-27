PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter nach Sturz mit E-Scooter

Gelsenkirchen (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord am Dienstagmorgen, 26. August 2025, schwer verletzt worden. Der Herner war gegen 8 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Berliner Brücke unterwegs. In Höhe der Straße Am Schalker Bahnhof überquerte der 47-Jährige die Fahrbahn und kam kurz darauf im Gleisbereich zu Fall. Eine Straßenbahn, die zu diesem Zeitpunkt in Richtung Stadtsüden fuhr, konnte vom 46 Jahre alten Straßenbahnfahrer nicht mehr rechtzeitig gestoppt worden. Ob nur der E-Scooter oder auch der Herner von der Bahn touchiert wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der schwerverletzte 47-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

