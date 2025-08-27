PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Verkehrsunfall mit Verletzten in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am Dienstag, 26. August 2025, um kurz nach 13 Uhr im Kreuzungsbereich Vom-Stein-Straße/Erlestraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 79-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto die Vom-Stein-Straße in Richtung Ostring. Im Kreuzungsbereich zur Erlestraße kam es zu einer Kollision mit dem Auto eines 26-jährigen Gelsenkircheners, der in Richtung Berger See unterwegs war. In der Folge des Aufpralls der beiden Fahrzeuge wurde der 79-Jährige leicht und der 26-Jährige schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten die beiden Unfallbeteiligten nach erster medizinischer Behandlung an der Unfallstelle in Krankenhäuser. Der 26-Jährige wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

