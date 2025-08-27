Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Verletzten in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am Dienstag, 26. August 2025, um kurz nach 13 Uhr im Kreuzungsbereich Vom-Stein-Straße/Erlestraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 79-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto die Vom-Stein-Straße in Richtung Ostring. Im Kreuzungsbereich zur Erlestraße kam es zu einer Kollision mit dem Auto eines 26-jährigen Gelsenkircheners, der in Richtung Berger See unterwegs war. In der Folge des Aufpralls der beiden Fahrzeuge wurde der 79-Jährige leicht und der 26-Jährige schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten die beiden Unfallbeteiligten nach erster medizinischer Behandlung an der Unfallstelle in Krankenhäuser. Der 26-Jährige wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

