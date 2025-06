POL-PDNR: Rollerfahrer ohne Versicherung, dafür betrunken

Mudersbach (ots) - Die Geschädigte zeigte bei der Polizei Betzdorf eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug an. Demnach parkte sie ihren PKW Mini am 18.06.2025 in der Zeit von 16:30 bis 17:00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Mudersbach. Während ihrer Abwesenheit beschädigte eine bislang unbekannte Person, wahrscheinlich im Vorbeifahren, das abgestellte Fahrzeug, und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um ...

