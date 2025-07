Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung im Jugendzentrum

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Als zwei Besucher einer Musikveranstaltung in der Ladestraße in einen Streit gerieten, ging ein 32-jähriger Mann dazwischen, um die Situation zu schlichten. Statt sich beruhigen zu lassen, schlugen die Streithähne jedoch plötzlich auf den 32-Jährigen ein und traten ihn am Boden. Nachdem die Polizei gerufen worden ist, flüchteten die beiden Männer. Eine sofortige Suche nach den 23- und 33-jährigen Tätern verlief vorerst ohne Erfolg, jedoch sind sie im Rahmen der Ermittlungen bekannt gemacht worden. Gegen beide wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Geschädigte ist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung gefahren worden.

