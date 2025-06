Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der A 40

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Bereits am Freitagmittag, 13.06.2025 kontrollierte die Bundespolizei zwei Reisende in einem VW Tiguan mit Mönchengladbacher Zulassung auf der Bundesautobahn 40 bei Straelen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Beifahrers stellte sich heraus, dass dieser mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach gesucht wird. Hiernach wurde er im Jahr 2022 durch das Amtsgericht Mönchengladbach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu jeweils 20 Euro verurteilt. Nach Zahlung der Geldstrafe und den Kosten in einer Gesamthöhe von 784,50 Euro konnte der Verurteilte die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Da sich der 46-jährige Albaner zudem nicht in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten darf, ist er in die Niederlande zurückgewiesen worden.

