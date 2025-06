Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei wieder im Kölner Hauptbahnhof -Ansprechpartner für Sicherheit in zentraler Lage-

Die Bundespolizei ist ab dem 17. Juni 2025 wieder mit ihrer Wache im Kölner Hauptbahnhof präsent. Mit Schichtbeginn 22:00 Uhr ist die Bundespolizei für die Bürgerinnen und Bürger in der B-Passage unterhalb Bahnsteig 1 ansprechbar. Das bisherige Provisorium, die Containerwache auf dem Breslauer Platz, wird in den nächsten Tagen an die Deutsche Bahn AG übergeben und in der Folge abgebaut.

Hierzu der Leiter der Bundespolizeiinspektion Köln, Leitender Polizeidirektor Udo Peltzer: "Ich freue mich, dass sich unsere Bundespolizeiwache wieder unmittelbar im Bahnhof befindet. Mit den neuen Räumlichkeiten verfügen wir nun über eine moderne und auch für die Bürgerinnen und Bürger ansprechende Polizeiwache. Ich bin froh, dass die Zeit der provisorischen Containerwache ein Ende hat und danke Allen, die an der Baumaßnahme mitgewirkt haben."

