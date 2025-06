BPOL NRW: Mann schlägt Bundespolizisten und beschädigt Zellentür

Dortmund (ots) - Eine 33-jährige Frau attackierte am Sonntagnachmittag (15. Juni) Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dortmund, nachdem sie deren Anordnungen zum wiederholten Male nicht nachkam. Gegen 17:20 Uhr nahm die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof eine deutsche Staatsangehörige in Gewahrsam, die zuvor trotz mehrfacher Platzverweise immer wieder im Bahnhof auffiel. Die Frau ignorierte insgesamt sechs ...

