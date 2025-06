Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy versucht zu entreißen - Bundespolizei stellt mutmaßliche Diebin

Dortmund (ots)

Am Nachmittag des 15. Juni kam es zu einem versuchten Diebstahl am Dortmunder Hauptbahnhof. Die eingesetzten Bundespolizisten vereitelten den anschließenden Fluchtversuch.

Gegen 15:10 Uhr ging der 32-jährige Geschädigte durch den Personentunnel am Hauptbahnhof Dortmund. In der Hand hielt er sein Smartphone, als sich eine deutsche Staatsangehörige von der Seite, in der er das Handy hielt, nährte. Die 44-Jährige versuchte anschließend mit beiden Händen das Mobiltelefon zu greifen. Dies bemerkte der türkische Staatsangehörige. Die Frau ließ von ihm ab und flüchtete über den Vorplatz des Bahnhofes.

Auf dem Vorplatz befand sich eine eingesetzte Streife der Bundespolizei, welche der Dortmunder direkt auf die Tat ansprach und auf die Wohnungslose verwies. Die Einsatzkräfte eilten ihr nach und fassten sie.

Die Beamten belehrten die Polizeibekannte und befragten sie zu dem Sachverhalt. Diese äußerte sich jedoch nicht und machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Überwachungskameras des Hauptbahnhofes filmten die Tathandlung und die Bundespolizisten sicherten diese im Nachgang.

Der gebürtigen Herdeckerin erteilten die Uniformierten einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof und entließen sie anschließend aus der Kontrolle.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell